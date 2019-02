Žene su s Venere, muškarci su s Marsa.... Ova kultna teza vrijedi za mnoge životne situacije, ali ne kad je čistoća u pitanju. Čisto je čisto, i ona i on žele uredan stan, bez prašine, mrvica, dlaka obožavanog kućnog ljubimca. Oboje mrze usisavanje, mijenjanje filtra u usisavaču, miris prašine koji se iz njega uvijek širi. I baš su zato odlučili isprobati savršeni robotski usisavač Roomba iz nove premium serije i, koja je nedavno stigla na hrvatsko tržište. Između ostalog, ima automatsko pražnjenje spremnika robota koji omogućuje novu razinu praktičnosti*. On, naime, sam prazni u vrećicu u koju stane 30 spremnika iz robota, tako da i po nekoliko tjedana ne morate razmišljati o usisavanju. Novost je i Smart Mapping navigacija uz pomoć koje Roomba i serije razlikuje kuhinju od dnevne sobe i kat od prizemlja, te pruža potpuni nadzor nad time koje se prostorije čiste i kada. Ima mogućnost čišćenja ili programiranja čišćenja po pojedinim prostorijama.

Brine o čišćenju od početka do kraja - prazni se sam i omogućuje vam da zaboravite na usisavanje tjednima

Analiza

Pitali smo tehnološkog stručnjaka zašto se isplati uložiti u novu generaciju robotskog usisavača

Marko, software architect

Internet of Things (IoT), mobilne tehnologije i atribut Smart u potpunosti mijenjaju svakodnevicu. Današnja tehnologija sposobna je proizvesti tehnološki savršeno pametne uređaje koji sve mogu napraviti umjesto nas. Predviđa se kako ćemo do kraja 2020. godine koristiti 25 milijardi uređaja baziranih na IoT-u, a primjerice 2016. godine bilo ih je oko pet milijardi. Već dugo su u toj kategoriji i neki kućanski aparati, primjerice robotski usisavači. Najpoznatiji u toj kategoriji je iRobot i njegova serija Roomba usisavača. Njegov oblik ujedno je arhetip sa svojim ovalnim dizajnom, četkom za kutove i senzorima, a kada bismo ga trebali opisati najjednostavnijim rječnikom, kazali bismo da je to stroj koji može biti programiran da odradi neki zadatak i vrati se na početnu lokaciju. U slučaju usisivača, bazu za punjenje.

Superpametan u svakom smislu

Dugoiščekivana nova premium i serija iRobot Roombe napokon je stigla na hrvatsko tržište i donijela niz inovacija u robotskoj industriji. U novoj premium i seriji dolaze dva modela: Roomba i7 i Roomba i7+. Roomba i7 uključuje robotski usisavač, dok Roomba i7+ dodatno ima i bazu za automatsko pražnjenje spremnika. Kod Roomba i7+ (i7558), uz robotski usisavač, inovacija je i CleanBase baza za automatsko pražnjenje spremnika. Nakon što odradi posao, Roomba i7 vraća se do svoje baze, gdje ona pomoću svoje moćne usisne funkcije prazni Roombin spremnik. Međutim, ni tu nije kraj – umjesto dosadašnjeg jednog, Roomba i7+ čuva čak 30 spremnika prljavštine. Za vas to znači 30 puta bezbrižnije iskustvo usisavanja, možete na usisavanje zaboraviti tjednima. Premium i serija može se pohvaliti i novom Smart Mapping tehnologijom. Naime, ova vrhunska tehnologija omogućuje joj pamćenje rasporeda doma i čišćenje po prostoriji ili katu. Bez obzira radi li se o kuhinji, dnevnom boravku ili spavaćoj sobi ili čak prvom, drugom ili trećem katu, omogućuje čišćenje zadane prostorije i određivanje vremena čišćenja. Za čišćenje još većeg broja različitih površina, Roomba i7 predstavila je i poboljšane dvojne gumene četke. Uz premium trofazni sustav čišćenja, one su tajna njenog moćnog čišćenja. Ako tome dodamo kontrolu s pametnog telefona, čišćenje doista postaje u potpunosti prilagođeno korisniku.

Vrijedi svake kune

Idealan za sve koji ne žele svoje slobodno vrijeme trošiti na usisavanje, a posebice za one koji žive s kućnim ljubimcima. Kako je moja obitelj upravo takva, za nas je iRobot idealan. Već godinama koristimo ovaj robotski usisavač, a ova nova serija u potpunosti opravdava puninu naziva robotski pomagač. Razvoj pametnih telefona, koncepta Iot-a i aplikacija doveo je da se robo-funkcija unaprijedi dodatnim naprednim mogućnostima upravljanja i komunikacije. Od svojih početaka, dizajn robotskih usisavača nije se pretjerano mijenjao, ali konstantni tweakovi s novim senzorima, kamerama, smanjivanjem dimenzija i inovativnijim četkama tijekom 25 godina razvoja doveli su do prilično sposobnih pametnih kućnih pomagača. Zbog svega ovoga, a ponajprije zbog vas samih, svaka kuna uložena u Roombu i7 je dobro uložena kuna.